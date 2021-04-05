موقع تسجيل قراءة عداد الغاز في الإسكندرية
الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:47 م
الدستورطباعة
مازالت عمليات البحث مستمرة من قبل المواطنين عبر محركات البحث عن موقع تسجيل قراءة عداد الغاز في الاسكندرية، وذلك لقراءة عداد الغاز المنزلى لشهر الحالي 2021 على موقع "بتروتريد"، وهي الشركة المسئولة عن تحصيل فواتير استهلاكات الغاز الطبيعي فى معظم مدن ومحافظات على مستوى الجمهورية.
وتقوم شركة ناتجاس بتحصيل الفواتير وتسجيل القراءات عبر موقعها الإلكتروني فى نطاق عدد من المحافظات والمدن التابعة لمناطق امتيازها وهى "مدن وقرى محافظة البحيرة بأكملها، مدينة 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الألف مسكن، الحرفيين، السلام، النهضة، غرب الإسكندرية، العجمي، المقطم هضبة عليا ووسطى".
طريقة تسجيل الدخول علي موقع الشركة لقراءة عداد الغاز في الإسكندرية:
- أولًا: الدخول من خلال الرابط الرسمي للشركة https:www.petrotrade.com.egweb.
- ثانيًا: إدخال رقم المشترك وهو عبارة عن رقم المنطقة المدون فى فاتورة الغاز السابقة.
- ثالثًا: قيام المستخدم بإدخال بيانات الشقة ورقم العمارة والقطاع المدون على العداد باللون الأسود، أو المدون داخل الفاتورة السابقة.
-رابعًا: بمجرد إدخال البيانات المطلوبة يجب اضغط على كلمة اعرض، ستظهر لك تفاصيل قيمة استهلاكك للشهر الماضى من الغاز الطبيعي.
كما أتاحت الشركة ايضًا للمواطنين طريقة أخري لتسجيل القراءات، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المختصر لخدمة العملاء 1122، أو عن طريق تطبيق بتروتريد.
وتقوم شركة ناتجاس بتحصيل الفواتير وتسجيل القراءات عبر موقعها الإلكتروني فى نطاق عدد من المحافظات والمدن التابعة لمناطق امتيازها وهى "مدن وقرى محافظة البحيرة بأكملها، مدينة 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الألف مسكن، الحرفيين، السلام، النهضة، غرب الإسكندرية، العجمي، المقطم هضبة عليا ووسطى".
موقع تسجيل قراءة عداد الغاز في الإسكندرية:ويمكن المواطنين الراغبين في معرفة قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر الجاري 2021، الدخول على الرابط التالي الخاص بموقع الشركة للحصول على قراءة العداد الخاص بهك بكل سهولة ويسر:- https:www.petrotrade.com.egweb.
طريقة تسجيل الدخول علي موقع الشركة لقراءة عداد الغاز في الإسكندرية:
- أولًا: الدخول من خلال الرابط الرسمي للشركة https:www.petrotrade.com.egweb.
- ثانيًا: إدخال رقم المشترك وهو عبارة عن رقم المنطقة المدون فى فاتورة الغاز السابقة.
- ثالثًا: قيام المستخدم بإدخال بيانات الشقة ورقم العمارة والقطاع المدون على العداد باللون الأسود، أو المدون داخل الفاتورة السابقة.
-رابعًا: بمجرد إدخال البيانات المطلوبة يجب اضغط على كلمة اعرض، ستظهر لك تفاصيل قيمة استهلاكك للشهر الماضى من الغاز الطبيعي.
كما أتاحت الشركة ايضًا للمواطنين طريقة أخري لتسجيل القراءات، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المختصر لخدمة العملاء 1122، أو عن طريق تطبيق بتروتريد.
طرق سداد فاتورة الغاز المنزلي 2021:
- ويمكن للمواطنين الراغبين في تسديد فواتير الغاز المنزلي شهريا من خلال الرابط الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد عن طريق الرابط: https:www.petrotrade.com.egweb.
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- هناك طرق أخرى للسداد غير مرور محصل الغاز على المنازل، حيث يمكن سداد فاتورة الغاز المنزلي عن طريق منافذ البيع التى تختص، بفورى، وأمان، ومصارى، وممكن، وخدماتى.
- طريقة أخرى للدفع وهى الفون كاش، لعملاء البنك الأهلى المصرى.
- هناك طرق أخرى للسداد غير مرور محصل الغاز على المنازل، حيث يمكن سداد فاتورة الغاز المنزلي عن طريق منافذ البيع التى تختص، بفورى، وأمان، ومصارى، وممكن، وخدماتى.
- طريقة أخرى للدفع وهى الفون كاش، لعملاء البنك الأهلى المصرى.