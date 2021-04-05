موقع تسجيل قراءة عداد الغاز في الإسكندرية:



- ثانيًا: إدخال رقم المشترك وهو عبارة عن رقم المنطقة المدون فى فاتورة الغاز السابقة.



- ثالثًا: قيام المستخدم بإدخال بيانات الشقة ورقم العمارة والقطاع المدون على العداد باللون الأسود، أو المدون داخل الفاتورة السابقة.

طرق سداد فاتورة الغاز المنزلي 2021:

- ويمكن للمواطنين الراغبين في تسديد فواتير الغاز المنزلي شهريا من خلال الرابط الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد عن طريق الرابط: https:www.petrotrade.com.egweb.





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- هناك طرق أخرى للسداد غير مرور محصل الغاز على المنازل، حيث يمكن سداد فاتورة الغاز المنزلي عن طريق منافذ البيع التى تختص، بفورى، وأمان، ومصارى، وممكن، وخدماتى.



- طريقة أخرى للدفع وهى الفون كاش، لعملاء البنك الأهلى المصرى. - هناك طرق أخرى للسداد غير مرور محصل الغاز على المنازل، حيث يمكن سداد فاتورة الغاز المنزلي عن طريق منافذ البيع التى تختص، بفورى، وأمان، ومصارى، وممكن، وخدماتى.- طريقة أخرى للدفع وهى الفون كاش، لعملاء البنك الأهلى المصرى.

-رابعًا: بمجرد إدخال البيانات المطلوبة يجب اضغط على كلمة اعرض، ستظهر لك تفاصيل قيمة استهلاكك للشهر الماضى من الغاز الطبيعي.كما أتاحت الشركة ايضًا للمواطنين طريقة أخري لتسجيل القراءات، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المختصر لخدمة العملاء 1122، أو عن طريق تطبيق بتروتريد.