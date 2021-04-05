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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لأول مرة.. وائل كفوري يدخل عالم المسلسلات من خلال «داون تاون»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:49 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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سجل الفنان اللبناني وائل كفوري أغنية جديدة بعنوان "كلنا مننجر" كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين.

التعاون بين الثنائي حمدي بدر وكفوري سيشهد مفاجآت كبيرة الفترة المقبلة وأولي هذه المفاجآت دخول وائل عالم تتر المسلسلات من خلال مسلسل "داون تاون" المقرر عرضه في رمضان وبطولة أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة ابي كنعان ومن إخراج زهير قنوع، وبهذا العمل تكون هي المرة الأولي التي يقدم فيها وائل شارة مسلسل رغم مشواره الفني الطويل.

داون تاون هو الإنتاج الاول لشركة "فالكون فيلمز" لصاحبها صبحي سنان التي تخوض أولى تجاربها في الإنتاج الدرامي التلفزيوني، بعد سلسلة نجاحات في إنتاج الدراما السينمائية وهذا المسلسل من توزيع رامي سنان، بينما يشرف على أعمال المسلسل المنتج المنفذ رائد سنّان. ويضم أسماء لامعة ومعروفة في مجال التمثيل، الأغنية هي ثمرة تعاون مشترك بين شركة فالكون فيلمز لصاحبها المنتج اللبناني صبحي سنان وشركة كرافت ميديا لصاحبها المنتج المصري حمدي بدر.

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