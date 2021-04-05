مصرف الإمارات للتنمية يعتزم تخصيص 8 مليارات دولار لشركات حيوية

قال رئيس مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الاثنين إن مصرف الإمارات للتنمية الذي تديره الدولة يعتزم تخصيص 30 مليار درهم (8.17 مليار دولار) خلال الأعوام القادمة لدعم شركات في قطاعات الحيوية ذات أولوية للاقتصاد.وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تويتر "الهدف تمويل 13500 شركة جديدة في هذه القطاعات".