رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تجارية الإسكندرية» تطلق «أهلًا رمضان» بأرض كوتة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:49 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
طباعة
تطلق الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، معرض "أهلًا رمضان"، خلال الفترة من 5 أبريل إلى 12 أبريل، بأرض كوتة، في منطقة الأزاريطة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن معرض "أهلا رمضان" هذا العام، ستقدم فيه الشركات المشاركة خصومات وعروض مختلفة، دعمًا للمواطنين خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن معرض "أهلا رمضان" يأتي في إطار المبادرات التي تقدمها "غرفة الإسكندرية"، ويهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما سيتم تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والقطاع العام، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن المعرض سيضم منتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش" وكذلك اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

وأشار "الوكيل" إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة المعرض، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

ويمكنك زيارة المعرض والاستمتاع بالعروض والخصومات الخاصة، بدءً من غد الثلاثاء، من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ11 مساءً.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

حي شرق مدينة نصر يزيل كافية «شاكوش»

رجل أعمال من أصل إسرائيلى: أردت مساعدة صديقى الأمير حمزة

خريطة مسلسلات رمضان 2021


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

image description

«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

الخيام مساكنهم والرعي أبرز أعمالهم.. حياة العرب الرحالة في مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ساحل نيوزيلندا

ارتفاع ضحايا إعصار وفيضانات إندونيسيا لـ91 قتيلا وعشرات المفقودين

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)