افتتاح المشروعات التنموية.. هكذا تحفل شمال سيناء بعيدها القومي

أكد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، من بينها افتتاح سوق العريش الجديد وقصر ثقافة العريش، وعدد من المشروعات في مختلف القطاعات بمدن المحافظة، وذلك في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في الخامس والعشرين من أبريل الجاري.وأشار الخولي إلى قيام التلفزيون المصري بنقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد المدينة الشبابية بالعريش، الأسبوع بعد القادم، وذلك في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي.