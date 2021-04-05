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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

10 وفيات و2634 إصابة بكورونا في فلسطين

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:49 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 10 وفيات، و2634 إصابة جديدة بكورونا و1242 حالة تعافٍ في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 50، جنين 240، طوباس 39، ضواحي القدس 39، طولكرم 89، الخليل 228، سلفيت 25، نابلس 192، بيت لحم 41، رام الله والبيرة 123، أريحا والأغوار 7"، قطاع غزة 1561.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:"قلقيلية 57، جنين 106، طوباس 19، ضواحي القدس 8، طولكرم 52، الخليل 102، سلفيت 40، نابلس 265، بيت لحم 125، رام الله والبيرة 195، أريحا والأغوار 13"، قطاع غزة 260.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: "جنين 1، طولكرم 1، الخليل 3، نابلس 3"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 199 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 608 مرضى.

وذكرت الكيلة إن المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 100552، بينهم 11328 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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