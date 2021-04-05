متهم بالتهريب في المطار:«ما كنتش اعرف إن الترامادول مخدرات»

تستكمل نيابة النزهة الجزئية، التحقيق مع متهم بمحاولة تهريب 1435 قرص ترامادول في مطار القاهرة، والذي أكد أنه لم يكن يعلم أن أقراص الترامادول مدرجة علي قوائم المواد المخدرة في مصر.و كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي.وكانت سلطات جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد علي، مدير الإدارة، قد تمكنت من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة إيجن اليونانية القادمة من أثينا، اشتبه خالد شعبان، رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب أجنبي الجنسية قادم من اليونان يحاول الخروج من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.وأضافت المصادر أنه بتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة "X-RAY"، بمعرفة يوسف منشاوي، مأمور الفحص فأفاد بوجود شرائط أدوية، وبالعرض على الدكتور حسين هيكل، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أمير محمود، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1435 قرص من أقراص الترامادول المخدرة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وقرر أحمد علي، مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.