انتهاء أزمة «البصمة» للأطباء العاملين بالسعودية

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن انتهاء أزمة الأطباء المصريين العاملين فى بالسعودية الخاصة بإجراءات توثيق البصمة، وذلك بعد تدخلات من الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور محمد الأكشر مقرر لجنة العلاقات الخارجية.وأوضحت أن الجهود المبذولة أسفرت عن تسهيل إجراءات توثيق البصمات للأطباء المصريين بالسفارة المصرية بالرياض، بعد توقفها فترة نظرا لتمسك السلطات هناك بإجرائها فى القنصلية المصرية فى جدة، مما كان يسب جهدا ً ووقتًا وتكلفةً كبيرة للانتقال ما بين الرياض وجدة.وأشارت إلى أنه تم التواصل مع الخارجية السعودية والقنصلية المصرية هناك، وتم إنهاء الأزمة وعادت إجراءات البصمة بالرياض بدلا من من السفر إلى جدة ووعدوا بالتنفيذ فورا لكل طبيب سيتقدم لها.