1148 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

سجل المركز الليبي لمكافحة الأمراض 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 163 ألفا و442 حالة.وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليبلغ مجموع حالات الوفاة إلى 2757 حالة.وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل 598 حالة شفاء جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 149 ألفا و836 شخصا.