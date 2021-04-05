400 مواطنا يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا في شمال سيناء

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، عن تلقي 400 شخصًا الجرعة الأولي من لقاح كورونا بمركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى العريش العام.وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، على أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم، من الساعة الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء يوميا بما في ذلك من عطلات.من جهته قال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.