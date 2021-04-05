رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قومى المرأة بالبحر الأحمر والهلال الأحمر ينظمان دورة لتعليم حرفة خياطة الملابس

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:47 ص
جريدة الدستور
علي عواد
طباعة
قام فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بالغردقة بإفتتاح فعاليات دورة تدريبية لتعليم حرفة خياطة الملابس وذلك بمقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة الغردقة وتستمر فعاليات التدريب لمدة شهر متواصل.

حضر فعاليات الإفتتاح سامية فتحي عضوة فرع المجلس، وعايدة الضبع المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، وبحضور عدد 10 من المتدربات من مدينة الغردقة.

وأكدت سامية فتحي عضو المجلس، ان الدورة تأتي في إطار سعي المجلس القومي للمرأة لتحقيق الارتقاء بمكانة المرأة وتمكينها من القيام بدور فعال في النهضة الاجتماعية وخاصة التمكين الاقتصادي، وأدار فعاليات التدريب زينب تاج قناوى مديرة مركز ومشغل الإعداد بجمعية الهلال الأحمر.

وأوضحت نيرمين أبوسريع مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر أن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية مهارات السيدات على تفصيل وخياطة وتصميم الملابس حيث أنها من المهارات السهلة التى يمكن البدء في تعلمها بشرط التدريب الجيد، كما أنها تعمل على رفع المستوى الثقافي والمادي للمرأة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

image description

«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

الخيام مساكنهم والرعي أبرز أعمالهم.. حياة العرب الرحالة في مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ساحل نيوزيلندا

ارتفاع ضحايا إعصار وفيضانات إندونيسيا لـ91 قتيلا وعشرات المفقودين

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)