قومى المرأة بالبحر الأحمر والهلال الأحمر ينظمان دورة لتعليم حرفة خياطة الملابس

قام فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بالغردقة بإفتتاح فعاليات دورة تدريبية لتعليم حرفة خياطة الملابس وذلك بمقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة الغردقة وتستمر فعاليات التدريب لمدة شهر متواصل.حضر فعاليات الإفتتاح سامية فتحي عضوة فرع المجلس، وعايدة الضبع المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، وبحضور عدد 10 من المتدربات من مدينة الغردقة.وأكدت سامية فتحي عضو المجلس، ان الدورة تأتي في إطار سعي المجلس القومي للمرأة لتحقيق الارتقاء بمكانة المرأة وتمكينها من القيام بدور فعال في النهضة الاجتماعية وخاصة التمكين الاقتصادي، وأدار فعاليات التدريب زينب تاج قناوى مديرة مركز ومشغل الإعداد بجمعية الهلال الأحمر.وأوضحت نيرمين أبوسريع مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر أن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية مهارات السيدات على تفصيل وخياطة وتصميم الملابس حيث أنها من المهارات السهلة التى يمكن البدء في تعلمها بشرط التدريب الجيد، كما أنها تعمل على رفع المستوى الثقافي والمادي للمرأة.