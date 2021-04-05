«المالية»: بطاقات المعاشات تقبل التحصيل الإلكتروني

كشف كتاب دوري صادر عن وزارة المالية، عن أنه أصبح من المقبول بمنظومة التحصيل الإلكتروني استخدام البطاقات الصادرة لأصحاب المعاشات من الهيئة القومية للبريد المصري ذات الشريحة الذكية فقط.وأوضح الكتاب الدوري، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المالية الدائم لإطلاع كافة الجهات الإدارية بالمستجدات التي تطرأ على منظومة التحصيل الإلكتروني والتي من شأنها التيسير على المواطنين متلقي الخدمات الحكومية.وشددت وزارة المالية على المراقبين الماليين بالوزارات ومديري المديريات بالمحافظات ومديري الحسابات تطبيق التعليمات.