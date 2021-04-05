صحف عمان: تصنيف «ستاندرد آند بورز» للسلطنة يؤكد نجاح الخطط والسياسات

أكدت الصحف العمانية الصادرة اليوم الإثنين، أن تصنيف وكالة "ستاندرد آند بورز" للوضع الائتماني للسلطنة عند “B+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة والتي جاءت نتيجة للتغيرات الإصلاحية التي أجراها سلطان عمان هيثم بن طارق خلال العام الماضي.وذكرت صحيفة عمان في عمودها "كلمتنا" أن الوكالة الدولية التي تعتمد على رؤيتها وتصنيفها رؤوس الأموال في جميع دول العالم وحركة الاستثمارات الدولية،توقعت أن تتراجع الضغوطات المالية والاقتصادية في السلطنة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن السلطنة أصدرت تشريعات مهمة من شأنها أن تسهم في جذب استثمارات كبرى.وأوضحت أن هذا التصنيف من شأنه أن يُوجِد بيئة جاذبة للاستثمار، في وقت تسعى فيه السلطنة بشكل حثيث لتقليل الاعتماد على النفط وعدّه مصدرا أساسا للدخل،إلى تنويع مصادر الدخل عبر فتح المجال للاستثمارات بحوافز مغرية،وكذلك استغلال مقومات السلطنة المختلفة ومواردها الطبيعية.ولفتت الصحيفة إلى أن مبادرة توازن وخطة التحفيز واستراتيجية ترشيد الإنفاق وإعادة هيكل الجهاز الإداري للدولة،وهيكلة الشركات الحكومية والهيكلة الزمنية للضرائب،قد ساهمت جميعها مع الاستقرار السياسي الذي تشهده السلطنة في صناعة هذه النظرة للوضع الائتماني للسلطنة.ومن جانبها، قالت صحيفة الوطن العمانية الصادرة اليوم، إن التصنيف الائتماني (B+B) للسلطنة مع نظرة مستقبلية مستقرة يعد مؤشرًا جيِّدًا للاقتصاد الوطني، ويعكس جدوى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة لمعالجة بعض الاختلالات التي واجهت الاقتصاد في بعض الفترات، وتذليل المعوِّقات والتحدِّيات التي نشأت مؤخرًا جرَّاء تفشِّي جائحة كورونا المستجد"كوفيد 19" وما ترتب على ذلك من إغلاق،وإيقاف للأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها، وتوقف حركة النقل وكذلك جرَّاء تراجع أسعار النفط التي بدورها فاقمت الأوضاع الاقتصادية في دول العالم وليس في السلطنة وحدها، الأمر الذي استلزم تدخلات ومعالجات ودراسات وإعداد سياسات اقتصادية تواكب حجم التحدِّيات والمعوِّقات، بما يعطي الاقتصاد شيئًا من قوة الدعم اللازمة للاستمرار في النُّمو والتطوُّر.وبينت الصحيفة في عمودها "رأي الوطن" أن التصنيف الائتماني الذي أكدته وكالة "ستاندرد آند بورز" هو اعتراف بنجاح الخطط والسياسات التي اتَّخذتها السلطنة والتي سعت إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني، وإلى تحقيق معدَّلات نُمو جيِّدة، وهذا بدوره يحفِّز البلاد إلى مزيد من السياسات الناجحة والقائمة على التوازن، بين ما يجب أن يدعم الاقتصاد الوطني وينمِّيه ويطوِّره، وبين ما يجب أن لا يمسَّ بالحقوق والخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المتطلبات المعيشية والحياة الكريمة.