رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لماذ يخشى الأمير ويليام الحديث مع شقيقه؟

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:45 ص
الأمير هاري
الأمير هاري
شيماء دهب
طباعة
قال مصدر ملكي، إن الأمير ويليام يشعر بعدم الارتياح في الحديث مع شقيقه الأمير هاري، خاصة بعدما تم إذاعه المقابلة التى تجمعه مع دوقة ساسكس ميجان ماركل، حيث زعم هاري وميجان بالعديد من الأمور التى حدثت لهم داخل القصر مما أدى لتخليهم عن المهام الملكية.

ووفقًا لموقع "الديلى ميل" البريطاني، فالأمير ويليام لا يريد التحدث مع شقيقه خوفًا من أنه يزعم بأمور لم تكن صحيحة، ولابد من خلق مساحة بيني وبينه بعد ما تم التصريح به خلال مقابلته مع المذيعة أوبرا وينفري بصحبه دوقة ساسكس ميجان ماركل.

وخلال مقابلة هاري مع أوبرا وينفري ألمح إلى خلاف بينه وبين ويليام، حيث أكد: "أحب ويليام لأنه أخي فقد مررنا بتجربة مشتركة سويًا، لكننا كنا على دروب مختلفة".

وفي حديثه إلى "Us Weekly"، زعم أحد المصادرعلى لسان ويليام: "إنه يقول إنها كانت لقطة رخيصة ما فعله الأمير هاري من تسريب مكالمة جمعتنا سويًا وأنه تحريف الحقيقة".

وتابع المصدر، أن دوق كامبريدج يشعر الآن بعدم الارتياح عند التحدث إلى هاري عبر الهاتف، ويشعر كما لو أن أي محادثات مستقبلية قد تعرضه لخطر.

موضوعات متعلقة

خريطة مسلسلات رمضان 2021

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة


الصور

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

image description

«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ساحل نيوزيلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

راعي الفنون.. متحف محمود خليل يرصد الحياة الأرستقراطية في منتصف القرن الـ20

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية