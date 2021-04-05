لماذ يخشى الأمير ويليام الحديث مع شقيقه؟

قال مصدر ملكي، إن الأمير ويليام يشعر بعدم الارتياح في الحديث مع شقيقه الأمير هاري، خاصة بعدما تم إذاعه المقابلة التى تجمعه مع دوقة ساسكس ميجان ماركل، حيث زعم هاري وميجان بالعديد من الأمور التى حدثت لهم داخل القصر مما أدى لتخليهم عن المهام الملكية.ووفقًا لموقع "الديلى ميل" البريطاني، فالأمير ويليام لا يريد التحدث مع شقيقه خوفًا من أنه يزعم بأمور لم تكن صحيحة، ولابد من خلق مساحة بيني وبينه بعد ما تم التصريح به خلال مقابلته مع المذيعة أوبرا وينفري بصحبه دوقة ساسكس ميجان ماركل.وخلال مقابلة هاري مع أوبرا وينفري ألمح إلى خلاف بينه وبين ويليام، حيث أكد: "أحب ويليام لأنه أخي فقد مررنا بتجربة مشتركة سويًا، لكننا كنا على دروب مختلفة".وفي حديثه إلى "Us Weekly"، زعم أحد المصادرعلى لسان ويليام: "إنه يقول إنها كانت لقطة رخيصة ما فعله الأمير هاري من تسريب مكالمة جمعتنا سويًا وأنه تحريف الحقيقة".وتابع المصدر، أن دوق كامبريدج يشعر الآن بعدم الارتياح عند التحدث إلى هاري عبر الهاتف، ويشعر كما لو أن أي محادثات مستقبلية قد تعرضه لخطر.