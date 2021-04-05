مباحثات سعودية- أمريكية حول تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين

بحثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية -اليوم الإثنين- أن المباحثات جاءت خلال لقاء أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج، والوفد المرافق لها، مؤكدة أن الجانبين بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.