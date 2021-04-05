برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار المؤثر في مصر

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و(كاتليست بارتنرز) للاستثمار المباشر مذكرة تفاهم، لتعزيز الاستثمار المؤثر في مصر كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وقع المذكرة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر رندا أبو الحسن، وعبد العزيز عبد النبي، العضو المنتدب لشركة (كاتليست بارتنرز القابضة) وبحضور باسل الحيني رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وتامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي للتحول الرقمي وريادة الأعمال.وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - في بيان اليوم الاثنين، أن الاستثمار المؤثر هو الاستثمار في الشركات والمؤسسات والصناديق التمويلية،بهدف إحداث التأثير الاجتماعي والبيئي القابل للقياس إلى جانب تحقيق عائد مالي، وتعتبر (كاتليست بارتنرز) الأولى في مصر والشرق الأوسط التي تنضم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطبيق الاستثمار المؤثر.وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أننا بحاجة إلى الاستثمار المؤثر أكثر من أي وقت مضى لزيادة النمو والتعجيل وتحسين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، نظرًا لأن كوفيد-19 صدم العالم، أصبحت الحاجة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة أمر لا مفر منه، ولذا ستعمل شراكتنا مع (كاتليست بارتنرز القابضة) على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والاستثمار في الاتجاه الصحيح.ومن خلال هذه الشراكة، سيتم تطبيق مبادئ ومعايير وأدوات قياس الأثر المعترف بها عالميًا، على مجموعة ملموسة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاهزة للاستثمار وذلك لقياس وإدارة تأثيرها من خلال دليل قياس عملي ومنصة رقمية سهلة الاستخدام.من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة (كاتليست بارتنرز القابضة) عبد العزيز عبد النبي إن الشركات الصغيرة والمتوسطة،تجد صعوبة في الشراكة مع المستثمرين المناسبين الذين يقدمون رأس المال والدعم المؤثر، وبالتالي قررنا إطلاق صندوقنا الجديد (كاتليست كابيتال) ليكون أول صندوق استثماري مؤثر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال هذه الشراكة سوف نقود ونجسّد فلسفة الاستثمار للربح بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن تكون بذرة لممارسات السوق.