تفاصيل تحريات مباحث الأموال العامة في واقعة نصب ببورسعيد (مستند)

حصل "الدستور" على تحريات مباحث الأموال العامة، في واقعة اتهم فيها عددًا من الأهالي 5 أشخاص بالنصب عليهم، وعمل قروض باستخدام بطاقاتهم الشخصية دون علمهم.وأجرى التحريات الرائد محمد شتيلا بالتنسيق مع رئيس مباحث الأموال العامة، وتضمنت التحريات قيام المشكو في حقهم وهم "أ ح، ك أ" و"ن ك ع ا" مدير الائتمان بأحد البنوك، و"م ح" مدير الشئون القانونية بالبنك، باعتبارهم أعضاء في شركة جينس للتسويق ومستحضرات التجميل، بالحصول على مبالغ مالية من الشاكين لم تتوصل التحريات لتحديد قيمتها، بزعم اشتراكهم بأسهم في الشركة مقابل عائد شهري.وطلبت المباحث في تحرياتها، تشكيل لجنة من الجهات المعنية لفحص مستندات القروض، التي اشتكى الأهالي من قيام مسئولة الائتمان بالبنك بالحصول عليها بصور البطاقات الخاصة بهم دون علمهم، وكذلك الكشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية من عدمه.ولم تتوصل تحريات المباحث عن دور مدير البنك "أ أ" في الواقعة وأكدت التحريات أنه جاري تكثيف الجهود لتحديد ذلك.يذكر أن الأهالي قد قاموا بتحرير محاضر بقسم شرطة العرب للمتهمين "أ ح، ك أ" بعد إبلاغ النجدة بوجودهم في تدريب، وتم إخلاء سبيلهما من النيابة العامة بكفالة 500 جنيهًا لكل منهما.