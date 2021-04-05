4 ماسكات للحفاظ على لون الشفايف الوردي في رمضان

- الليمون:

- زيت الزيتون:

- ماء الورد:

- الكركم والحليب:

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم، وتتأثر فيه بشرة وإطلالة المرأة بشكل كبير بسبب قلة المياه وخاصة شكل الشفايف، التي يتغير لونها ويميل إلى اللون الأبيض أو المسمر، لذلك تقدم اليوم لـ"الدستور" خبيرة التجميل أمنية فؤاد 4 ماسكات للشفايف سهلة التطبيق في المنزل خلال شهر رمضان.يحتوي عصير الليمون على حمضيات تساعد على تفتيح وتوريد الشفايف، يتم خلط نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من الجلسرين، وملعقة صغيرة من العسل، ثم يوضع الخليط على الشفايف قبل الذهاب إلى النوم.زيت الزيتون يساعد في ترطيب الشفايف وتعزيز لونها الوردي ويتم وضع قطرات من زيت الزيتون على الشفايف وتدليكها بنعومة قبل الذهاب إلى النوم.أو يتم خلط نصف ملعقة سكر مع بعض قطرات زيت الزيتون، وتفرك بها الشفايف برفق، وتساعد تلك الطريقة على تكبير الشفايف وجعل لونها وردى غامق.يساعد ماء الورد في الحصول على اللون الوردي للشفايف، يتم خلط قطرة واحدة من ماء الورد مع ملعقة عسل، وتدليك الشفايف بها لثلاث أو أربع مرات يوميًّا.يتم خلط ملعقة متوسطة من الحليب البارد مع ملعقة صغيرة كركم لتتكون عجينة سميكة، ثم توضع تلك العجينة على الشفايف لمدة 3 دقائق ثم تشطف بالماء الدافئ.