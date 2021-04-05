جامعة المنوفية تحقق نجاحات في بطولة الجامعات لألعاب القوى

نجح فريق طلاب جامعة المنوفية لذوي القدرات الخاصة والمشارك في بطولة الجامعات لألعاب القوى ضمن فعاليات الدورة الرياضية الثامنة والأربعون للجامعات المصرية المقامة بالمركز الأولمبي بالمعادي في الحصول على مراكز متقدمة.ويشارك فريق جامعة المنوفية في فعاليات البطولة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.وأسفرت النتائج عن حصول الطالب إسلام الزيات من كلية التجارة على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبتي رمي الرمح ودفع العجلة.وحصل الطالب خالد احمد سالم كلية التجارة على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق ٤٠٠ متر.ويشارك فريق جامعة المنوفية في البطولة تحت إشراف ياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضي، والمدير الفني لجهاز تدريب العاب القوي ومعتز يونس مسئول النشاط الرياضي وحسام صلاح مسئول المنتخبات الفردية والجهاز الفني للفريق المكون من الدكتور محمد حكيم مدرب الطلبه والدكتورة نهى الصواف مدرب طالبات ومحمد فريد مشرف الفريق.