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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:40 ص
جريدة الدستور
أحمد فودة
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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمجموعة من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة، بدأت بتفقد آخر أعمال التطوير بمحطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، حيث تفقد المحافظ انتهاء تركيب المعدات بعنبر ١ و٢، تركيب المعدات الخاصة بالتربية بعنبر ٧ و٨ وتركيب الهياكل المعدنية وصب الأرضيات بعنابر ٤، ٥ و٦، كما تابع المحافظ تركيب وحدة العلف وتخطيط الأرضيات لإدخال الصرف لجميع العنابر بنسبة أعمال وصلت إلى ٨٠%.

الجدير بالذكر أن المحطة تتكون من ٨ عنابر ٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط، مقامة على مساحة ١٤ قيراط بتكلفة إجمالية ٧٦ مليون جنيه ومن المقرر افتتاحها في احتفالات العيد القومي للمحافظة القادم.

واستمرت الجولة بتفقد المحافظ لمشروع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي ضمن مشروع تطوير عواصم المدن، حيث تابع المحافظ أعمال الحفر لإنشاء ٦ عمارات تحتوي كل عمارة على دور أرضي و٩ أدوار علوية بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان.

واخْتُتِمَت الجولة بفض سوق العجيزي تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بفض الأسواق والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه المحافظ رئيس حي أول طنطا بإزالة الإشغالات بشكل مستمر من المنطقة حفاظًا على صحة المواطنين ولتوفير سيولة مرورية بالمدينة.

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حي أول طنطا بإزالة المخلفات بعمارة الأوقاف بشكل يومي، كما وجه رئيس مركز ومدينة طنطا بالنظافة الدورية لطريق الملاحة وتكليف مدير مديرية الري بتطهير قناة طنطا الملاحية.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والأستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

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