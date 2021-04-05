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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حافظ: مدينة الدواء تقلل فاتورة الاستيراد خلال الفترة المقبلة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:40 ص
الدكتور محيي حافظ،
الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء
أسماء إبراهيم
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قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير جميع القطاعات الاقتصادية وتوسيع الرقعة الصناعية، لأن الصناعة قاطرة التنمية فضلًا عن أنها توفر فرص عمل.

وأضاف حافظ لــ"الدستور"، أن إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الدواء في مصر ستؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد، والعمل على زيادة التصدير، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مصر متقدمة جدًا في صناعة الأدوية المثيلة وهي أدوية تكون بنفس فعالية المنتج الدوائي الأصلي وتباع عادة بأسعار منخفضة مقارنة بالأدوية الأصلية حتى تكون في متناول الجميع، وصنفت مصر بأنها من أفضل بلدان العالم في تصنيع تلك الأدوية.

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