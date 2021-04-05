«الري» تنفذ حملة إزالة للتعديات على نيل الأقصر

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذت الإدارة العامة لحماية وتطوير النيل بالأقصر، حملات إزالة موسعة للمخالفات والتعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وذلك في إطار الموجة السابعة عشر، تضمنت تنفيذ 9 قرارات إزالة لمخالفات عبارة عن أسوار وأحواش وغرف وتشوينات بمنطقة جزيرة الطوابية بمركز قنا بزمام هندسة نيل نجع حمادى، وذلك بوجود قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسي الإدارة وبالتعاون مع الأجهزة المحلية المعنية.من جانبه أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.