ارتفاع ضحايا إعصار وفيضانات إندونيسيا لـ91 قتيلا وعشرات المفقودين

ارتفع عدد ضحايا الإعصار الاستوائي سيروجا الذي ضرب إندونيسيا وتيمور الشرقيّة المجاورة، وتسببت في فيضانات وانهيارات أرضيّة اليوم الاثنين، إلى 91 شخصا على الأقل، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين.وتسبب الإعصار، المحمل بالرياح العاتية والأمطار الغزيرة، بوقوع مزيد من المآسي في دول جنوب شرق آسيا بعد كارثة الأحد التي حوّلت بلدات صغيرة إلى حقول موحلة واقتلعت الأشجار وأجبرت آلاف الأشخاص على اللجوء إلى الملاجئ.وذكرت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا أنّه من المتوقع هطول أمطار غزيرة حتى الثلاثاء مع تسبب الإعصار بموجات بارتفاع ستة أمتار.