ميناء الإسكندرية يستقبل 105 آلاف طن سلعا متنوعة

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 105 آلاف طن تقريبا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1027 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 9200 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.وفي ذات السياق بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 21 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 28 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.وشدد السيد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.