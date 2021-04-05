تلقت تعليمها في أمريكا.. من هي فيوسا عثماني رئيسة كوسوفو الجديدة؟

صوت برلمان إقليم كوسوفو، أمس الأحد الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد، لصالح تعيين أستاذة القانون، فيوسا عثماني، البالغة من العمر 38 عاما، رئيسة جديدة للإقليم.وتلقت«عثماني» مرشحة حزب «فيتيفيندوسيه» أو «تقرير المصير» الحاكم، تعليمها في الولايات المتحدة.وكانت «عثماني»، تولت منصب رئيس كوسوفو بالإنابة في نوفمبر الماضي، عندما استقال سلفها هاشم تقي، قبل محاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب في هولندا.من جانبها، ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، أن «عثماني» تمثل ذلك النوع من شبان كوسوفو الأكثر دراية بنمط الحياة في الغرب والمحبط من المحسوبية وعدم فعالية الأحزاب التقليدية.من جانبها، انتقدت أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني تعيين عثماني، وقالت إن اختيار الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان من حزب واحد أمر غير مقبول في بلد به ديمقراطية هشة.وكانت «عثماني» دعت في خطاب إلى حوار بهدف تطبيع العلاقات مع صربيا، وقالت إنه على «بلجراد» أن تعتذر أولا وتحاكم المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب التي دارت بين عامي 1998 و1999.وصوت البرلمان المؤلف من 120 عضوا لصالح تعيين «عثماني» رئيسا بأغلبية 71 صوتا من أصل 82 كانوا حاضرين.