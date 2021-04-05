تبطين 29120 مترًا بالوجه القبلى لتوفير المياه

تنفذ وزارة الموارد المائية والري المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة إلى حث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.وواصلت الإدارة العامة لقناطر نجع حمادى الجديدة، الإثنين، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها ترع السمري واسخات وشبل، حيث بلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل 29120 مترا، بينما بلغ جملة ما تم تنفيذه بوضع دبش بدون مونة 6800 متر، بنسبة تنفيذ 23.30% بينما بلغت أطوال ما تم تنفيذه بالخرسانة 20.90%، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات.فى سياق متصل بدأ قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى بمحافظة أسوان، تنفيذ خطة أعمال توفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة، ومتابعة حالة المجارى المائية بالوجه القبلى للوقوف على حالة الترع والإطمئنان على قدرتها على توصيل المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات.وتفقد المهندس أبوالعيون عرفات مفتش توزيع المياه بالإدارة العامة لتوزيع المياه بالوجه القبلى، عددًا من الترع بنطاق هندسات الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان ومنها ترع هندسات "ادفو - كوم أدلة - أسوان"، للوقوف على توفير المياه اللازمة للأراضي خلال موسم زراعات الصيف والمحاصيل الإستراتيجية ومنها الأرز والذرة.