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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حقيقة تسريب بيانات نصف مليار شخص على فيسبوك

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:33 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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كشف تقرير حديث تم نشره عبر موقع " لايف منت"، تسريب أكثر من 500 مليون نسخه من بيانات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث شملت البيانات أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالمستخدمين.

ووفقًا للموقع، تم دعوة كافة مستخدمي موقع الفيس بوك لتوخي الحذر من هجمات منهجية في الأشهر المقبلة من جانب أشخاص ربما حصلوا على أرقام الهواتف الخاصة به وبياناتهم من جانب هذه البيانات المسربة، حيث تم تداولها في دوائر المتسللين عبر الإنترنت ومن أهم هذه البيانات أرقام هواتف المستخدمين.

وأوضح موقع " بيزنس انسايدر"، أن هذه البيانات عمرها بضع سنوات، إلا أنه يمكن للقراصنه استخدامها لانتحال شخصية الناس وارتكاب عمليات احتيال.

فيما ردت المتحدثة باسم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليلي شيبرد، أن هذه البيانات قديمه تم الإبلاغ عنها في السابق عام 2019، ووجدنا هذه المشكلة وأصلحناها في أغسطس 2019، وعندما يتم تداول المعلومات الشخصية مثل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف فإن الخطر يزيد من وقوع الأشخاص ضحية رسائل البريد الإلكتروني المزيفة لأنه يمكن جعلها أكثر موثوقة، مؤكدة أن شركة فيسبوك إن لديها حاليا 2.8 مليار مستخدم ينشط حسابهم مرة واحدة على الأقل كل شهر.

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