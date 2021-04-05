«توك توك» يفتتح الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يفتتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير دورته السابعة مساء اليوم، بالفيلم المصري "توك توك" للمخرج محمد خضر في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.والفيلم من تأليف محمد خضر وشريف عبدالهادي ومن بطولة إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، ماري جرجس، ندى أكرم، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.تدور أحداث الفيلم عن ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطرق غير شرعية فتعمل ولاء سائقة توك توك وتشتبك في العديد من الاشتباكات مع الرجال من عنف وتحرش لهيمنتهم على سوق التكاتك.وتنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمسرح محمد عبد الوهاب مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة للتعايش الأمن مع فيروس كورونا المستجد.ويشهد حفل الافتتاح الذي تقدمه الإعلامية جيرمين المناديلي حضور الدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان، وعدد من القيادات الرسمية والشعبية بمحافظة الإسكندرية.ومن المقرر تكريم الفنان باسم سمرة الذي قدم مسيرة فنية حافلة، كما يتم استعراض لجان تحكيم المهرجان المكونة من المخرج عمر عبد العزيز، الممثلة رشا مهدي، ومصممة الأزياء ريم العدل لمسابقتي الأفلام الروائية والتسجيلية، وكل من المخرج أشرف مهدي، الناقدة أروى تاج الدين والكاتب لاري نبيل لتحكيم مسابقتي الطلبة والتحريك.وتشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر- فلسطين – سوريا – المغرب – العراق – بلجيكا – الجزائر- الأردن - تونس – الإمارات - لبنان – السعودية – المانيا – فرنسا – ليبيا – اليمن – إيطاليا – ماليزيا.