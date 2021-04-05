ضبط مخزن أعلاف مجهولة المصدر بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، عن شن حملة تموينية مكبرة استهدفت الأسواق لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 58 قضية تموينية.وتم ضبط صاحب مخزن أعلاف دواجن، ويقيم قسم أول سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط " 11 " طن أعلاف دواجن، وتم ضبط صاحب مخبز بلدي، ويقيم قسم ثان سوهاج لقيامه بالتقاعس عمدًا عن الإخطار بتغيير نوع الوقود من سولار إلى غاز طبيعي والتحصيل من جراء ذلك على مبالغ مالية من الدولة والاستيلاء عليها، وحيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 441.053 جنيهًا.كما تم ضبط مدير مسئول مخبز بلدي، وتقيم قسم أول سوهاج لقيامها بالتقاعس عمدًا عن الإخطار بتغيير نوع الوقود من سولار إلى غاز طبيعي والتحصيل من جراء ذلك على مبالغ مالية من الدولة والاستيلاء عليها – حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 508.479 جنيهًا، وضبط صاحب محل بقالة ويقيم قسم أول سوهاج لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط " 60 " علبة سجائر.وأنهت الحملة أعمالها بضبط 5 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و7 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وضبط 5 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و3 قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، و4 قضايا توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و4 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و8 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و4 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص، جار الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.