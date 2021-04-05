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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بدء أعمال الاجتماع الـ41 لمدراء عامي الجمارك في الدول العربية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:27 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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بدأت صباح اليوم الإثنين بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال اجتماع مدراء عامي جمارك الدول العربية رقم (41) عن بعد - عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك بحضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية والسفير كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، والدكتور بهجت ابو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية، ومشاركة مدراء عامي الجمارك بالدول العربية عبر خاصية الاتصال المرئي ( video conference).

وترأست مصر أعمال الاجتماع الحالى، حيث رحب السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية بالحاضرين، مؤكدا سعادته بحضور هذا الاجتماع الذى يأتى فى هذه الظروف الاستثنائية من حيث استمرار المخاطر المرتبطة بفيروس كوفيد -19، لذا تم عقد الاجتماع المذكور عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي ( video conference )، وتوجه بالشكر للجمهورية اللبنانية على رئاستها الإجتماعات وجهودها خلال الفترة الماضية.

ويتضمن جدول أعمال الإجتماع مناقشة ومتابعة تنفيذ عدد من الموضوعات الجمركية ومنها اتفاقية التعاون الجمركي العربى واتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة ومتابعة أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات وكذا متابعة اعمال لجنة التوفيق بين الترجمات النظام المنسق وما يستجد من أعمال.

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