أشهر فوازير رمضان على مدار السنوات الماضية

فوازير الأمثال (علي رأي المثل) 1961

- فوازير رمضان 1967

- فوازير عجائب صندوق الدنيا وعالم ورق 1990

فوازير فطوطة 1982

فوازير إحنا فين 1994

فوازير أيما وسيما 1997

فوازير جيران الهنا 1997

فوازير حلم ولا علم 1999

شهر رمضان دائما ما ارتبط بالفوازير التي كان لها رونق خاص، حيث كان يتابعها كل أفراد الأسرة، ومن أهم طقوس الشهر الكريم.ونرصد في السطور التالية أبرز فوازير رمضان على مدار السنوات الماضية.فوازير الأمثال عام 1961 وكانت تقدمها أمال فهمي عن طريق الإذاعة خلال شهر رمضان الكريم.ظهرت فرقة ثلاثي أضواء المسرح في ستينات القرن الماضي، وقدمت فوازير رمضان عام 1967 وهي كانت من بطولة الضيف أحمد، وسمير غانم، وجورج سيدهم.حققت فوازير نيللي نجاحًا كبيرًا بداية من عام 1975 حتى عام 1981، وذلك لمزجها بين الشخصية الكارتونية والشخصيات الواقعية، واستمرت فوازير نيلي لفترة وتوقفت ثم عادت مرة أخرة.حققت فوازير شخصية فطوطة ناجح باهر منذ عام 1982 حتى عام 1984، والتي كان يقدمها الفنان سمير غانم، وهو من أوائل الأشخاص الذين أدخلوا الفوازير لعالم التلفزيون.فوازير ألف ليلية وليلة وحول العالم 1987قامت بتقديم فوازير ألف ليلة وليلة وفوازير حول العالم الفنانة الاستعراضية شريهان، من عام 1987 حتى عام 1988 وتدور فكرة الفوازير بأن تستعرض شريهان أغنية ويقوم المشارك بتوقع المقولة التي تناسب هذا المقطع من الأغنية.قام كلا من "سماح أنور، سمير صبرى، شيرين سيف، بتقديم فوازير إحنا فين عام 1994 كانت تعرض على قنوات التليفزيون المصرى خلال شهر رمضان.قدمت الفنانة لوسي فوازير أيما وسيما عام 1997 وكانت تعرض على قنوات التليفزيون المصرى بشهر رمضان الكريم.قدم الفنان وائل نور فوازير جيران الهنا عام 1997 والتي كانت تعرض على قنوات التليفزيون المصرى فى شهر رمضان أيضا.بقدمت الفنانة نيللي فوازير حلم ولا علم عام 1999، وشاركها البطولة الفنان صلاح عبد الله، وكانت تعرض خلال شهر رمضان.