أشهر فوازير رمضان على مدار السنوات الماضية
الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:30 م
هويدا سعيدطباعة
شهر رمضان دائما ما ارتبط بالفوازير التي كان لها رونق خاص، حيث كان يتابعها كل أفراد الأسرة، ومن أهم طقوس الشهر الكريم.
ونرصد في السطور التالية أبرز فوازير رمضان على مدار السنوات الماضية.
فوازير الأمثال (علي رأي المثل) 1961
فوازير الأمثال عام 1961 وكانت تقدمها أمال فهمي عن طريق الإذاعة خلال شهر رمضان الكريم.
- فوازير رمضان 1967
ظهرت فرقة ثلاثي أضواء المسرح في ستينات القرن الماضي، وقدمت فوازير رمضان عام 1967 وهي كانت من بطولة الضيف أحمد، وسمير غانم، وجورج سيدهم.
- فوازير عجائب صندوق الدنيا وعالم ورق 1990
حققت فوازير نيللي نجاحًا كبيرًا بداية من عام 1975 حتى عام 1981، وذلك لمزجها بين الشخصية الكارتونية والشخصيات الواقعية، واستمرت فوازير نيلي لفترة وتوقفت ثم عادت مرة أخرة.
فوازير فطوطة 1982
حققت فوازير شخصية فطوطة ناجح باهر منذ عام 1982 حتى عام 1984، والتي كان يقدمها الفنان سمير غانم، وهو من أوائل الأشخاص الذين أدخلوا الفوازير لعالم التلفزيون.
فوازير ألف ليلية وليلة وحول العالم 1987
قامت بتقديم فوازير ألف ليلة وليلة وفوازير حول العالم الفنانة الاستعراضية شريهان، من عام 1987 حتى عام 1988 وتدور فكرة الفوازير بأن تستعرض شريهان أغنية ويقوم المشارك بتوقع المقولة التي تناسب هذا المقطع من الأغنية.
فوازير إحنا فين 1994
قام كلا من "سماح أنور، سمير صبرى، شيرين سيف، بتقديم فوازير إحنا فين عام 1994 كانت تعرض على قنوات التليفزيون المصرى خلال شهر رمضان.
فوازير أيما وسيما 1997
قدمت الفنانة لوسي فوازير أيما وسيما عام 1997 وكانت تعرض على قنوات التليفزيون المصرى بشهر رمضان الكريم.
فوازير جيران الهنا 1997
قدم الفنان وائل نور فوازير جيران الهنا عام 1997 والتي كانت تعرض على قنوات التليفزيون المصرى فى شهر رمضان أيضا.
فوازير حلم ولا علم 1999
بقدمت الفنانة نيللي فوازير حلم ولا علم عام 1999، وشاركها البطولة الفنان صلاح عبد الله، وكانت تعرض خلال شهر رمضان.
ونرصد في السطور التالية أبرز فوازير رمضان على مدار السنوات الماضية.
فوازير الأمثال (علي رأي المثل) 1961
فوازير الأمثال عام 1961 وكانت تقدمها أمال فهمي عن طريق الإذاعة خلال شهر رمضان الكريم.
- فوازير رمضان 1967
ظهرت فرقة ثلاثي أضواء المسرح في ستينات القرن الماضي، وقدمت فوازير رمضان عام 1967 وهي كانت من بطولة الضيف أحمد، وسمير غانم، وجورج سيدهم.
- فوازير عجائب صندوق الدنيا وعالم ورق 1990
حققت فوازير نيللي نجاحًا كبيرًا بداية من عام 1975 حتى عام 1981، وذلك لمزجها بين الشخصية الكارتونية والشخصيات الواقعية، واستمرت فوازير نيلي لفترة وتوقفت ثم عادت مرة أخرة.
فوازير فطوطة 1982
حققت فوازير شخصية فطوطة ناجح باهر منذ عام 1982 حتى عام 1984، والتي كان يقدمها الفنان سمير غانم، وهو من أوائل الأشخاص الذين أدخلوا الفوازير لعالم التلفزيون.
فوازير ألف ليلية وليلة وحول العالم 1987
قامت بتقديم فوازير ألف ليلة وليلة وفوازير حول العالم الفنانة الاستعراضية شريهان، من عام 1987 حتى عام 1988 وتدور فكرة الفوازير بأن تستعرض شريهان أغنية ويقوم المشارك بتوقع المقولة التي تناسب هذا المقطع من الأغنية.
فوازير إحنا فين 1994
قام كلا من "سماح أنور، سمير صبرى، شيرين سيف، بتقديم فوازير إحنا فين عام 1994 كانت تعرض على قنوات التليفزيون المصرى خلال شهر رمضان.
فوازير أيما وسيما 1997
قدمت الفنانة لوسي فوازير أيما وسيما عام 1997 وكانت تعرض على قنوات التليفزيون المصرى بشهر رمضان الكريم.
فوازير جيران الهنا 1997
قدم الفنان وائل نور فوازير جيران الهنا عام 1997 والتي كانت تعرض على قنوات التليفزيون المصرى فى شهر رمضان أيضا.
فوازير حلم ولا علم 1999
بقدمت الفنانة نيللي فوازير حلم ولا علم عام 1999، وشاركها البطولة الفنان صلاح عبد الله، وكانت تعرض خلال شهر رمضان.