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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إدراج 7 متهمين في الهجوم على مركز شرطة أبو المطامير بقائمة الإرهاب

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:26 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (28) جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكما بإدراج 7 متهمين في إحدى القضايا الإرهابية على قوائم الإرهابيين، لمدة خمس سنوات تبدأ من 25 مارس الماضي.

ونص الحكم على أن المحكمة أصدرت قرارها في الطلب رقم 10 لسنة 2021 قرارات إدارج إرهابية بشأن القضية رقم رقم 17086 لسنة 2015 جنايات مركز أبو المطامير (المقيدة برقم 2001 لسنة 2015 كلى وسط دمنهور والمقيدة برقم 361 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 131 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا).

وبناء عليه قررت المحكمة منعقدة في غرفة مشورة إدراج الآتي أسمائهم على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات:

1 - إبراهيم عبد الحميد محمد الدسوقى.
2 - حلمى سعد مصرى محارب كاشيك.
3 - عبد الفتاح نصر عبد الحى نصر.
4- علاء منصور عياد.
5 - عوض عبد الشفيع مصادف سليمان.
6 - هشام أحمد محمد عبد السميع.
7 - أحمد طه عبد الحليم.

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