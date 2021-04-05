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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء التشغيل التجريبي لمحور الفردوس «المرحلة الأولى» قبل بداية رمضان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:26 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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- نصار: الجهاز المركزى للتعمير يسابق الزمن للانتهاء من المشروع فى موعده المقرر
- تنفيذ 4،6 كم طرق وتطوير 4 كم طرق محيطة وتنفيذ 3 كبارى علوية جديدة وتأهيل كوبري الفردوس
- إنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور تماثل التراث المعمارى والحضارى للمنطقة


أعلن اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، خلال جولته التفقدية لمشروع محور الفردوس (المرحلة الأولى) عن تكثيف العمل فى المشروع، للانتهاء من تنفيذه فى التوقيت المحدد من القيادة السياسية، وأنه مخطط التشغيل التجريبى للمحور قبل بداية شهر رمضان المبارك، لحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار محور الفردوس، مشددا على أن الجهاز المركزى للتعمير يسابق الزمن للانتهاء من المشروع فى موعده المقرر.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس الجارى تنفيذها بواسطة الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، تبدأ من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوى، وتشمل أعمال مسار المحور والأعمال الصناعية بطول 4،6 كم بعرض من ( 3: 4 ) حارات مرورية بالإضافة لتطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالى أطوال 8،6 كم.

وأضاف: تشمل الأعمال الصناعية بالمحور عدد (3) كبارى علوية جديدة متعددة الاتجاهات وتأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، وإنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور، تماثل التراث المعمارى والحضارى للمنطقة، وتنفيذ أعمال صرف مياه المطر، وإنارة الكباري والطرق بمسار المحور، بالإضافة إلى ترميم وتجديد قبة قنصوة الأثرية الواقعة فى مسار المحور، بواسطة جهاز إحياء وتجديد القاهرة الإسلامية والفاطمية التابع للجهاز المركزى للتعمير.

وقال اللواء نصار: يهدف محور الفردوس إلى ربط منطقة وسط القاهرة بالمحاور الرئيسية الطولية (صلاح سالم – الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى ) والطريق الدائرى والقاهرة الجديدة، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى المساهمة فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبرى 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود والتلوث.

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