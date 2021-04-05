الجامعة العربية: اجتماع مشترك للجان الفنية للنقل البرى والبحرى غدًا

يعقد غدا الثلاثاء الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية) عبر تطبيق (زووم)، ولمدة 3 أيام.وذكرت الجامعة العربية - في بيان اليوم الاثنين - أن جدول أعمال الاجتماع المشترك يتضمن عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي، ومنها تحفظ مصر والمملكة الأردنية الهاشمية على المادة (51) في اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة وإنشاء شركة عربية للنقل البري للبضائع بين الدول العربية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة وأهمية إنشاء منظمة عربية للنقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين الدول العربية والمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.كما يتضمن جدول الأعمال دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية ومسودة الشروط المرجعية لدراسة إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية ومسودة الشروط المرجعية لدراسة إنشاء قاعدة بيانات في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية.ومن المقرر أن يتم رفع توصيات الاجتماع المشترك إلى الدورة القادمة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب (يونيو 2021) للنظر في شأنها.