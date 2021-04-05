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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأربعاء.. مؤتمر اتحاد عمال مصر لتوقيع وثيقة تأمين جماعية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:21 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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يعقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، جبالي المراغي، مؤتمرًا صحفيًا، في الثانية عشر ظهر بعد غدًا الأربعاء، بمقر الإتحاد العام.

يتناول المؤتمر توقيع وثيقة تأمين جماعية مع شركة مصر للتأمين ضد الحوادث الشخصية، والوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي المستديم، والبدء بقطاع النقل البري، والعمالة غير المنتظمة.

ويحتوى المؤتمر الصحفي على مساحة لطرح وجهة نظر إتحاد العمال في القضايا الراهنة كالتشريعات العمالية الحالية، وكذلك قضية الأجور والمعاشات، إضافة إلى الموقف من ملفات الصناعة الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام، وأيضا التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية ودور العمال فيها.

ويتناول المؤتمر أيضا موضوعات تمس نشاط الإتحاد العام عربيا وأفريقيا ودوليا.

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