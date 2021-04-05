حمدي الميرغني ينتهي من تصوير دوره في المسلسل السوري «السنونو»

انتهى الفنان حمدي الميرغني من تصوير دوره في أحداث المسلسل السوري الجديد "السنونو"، حيث يظهر حمدي كضيف شرف من خلال 10 مشاهد.مسلسل "السنونو" من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته فنانون سوريون وعرب، والعمل من إخراج خيري بشارة، والنص من تأليف ياسر العظمة، الذي سيؤدي في المسلسل دور البطولة، ويشارك في بطولة العمل أيضا الفنان عابد فهد وديمة الجندي ومحمد قنوع وجرجس جبارة وليا مباردي.وتدور أحداث المسلسل حول قصة شخصيات مختلفة تركب سفينة تجوب البحار، وتتوقف بمحطات وأماكن معينة، وتحكي حكايات مختلفة في كل محطة.يذكر أن حمدي الميرغني شارك في رمضان الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمد مصطفى.