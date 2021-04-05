أناقة واحتشام.. أبرز تصميمات أزياء رمضان 2021

- أناقة بلا مجهود



- فخامة واحتشام



- موديلات كلاسيكية



انطلقت معظم جهات وبيوت التصميم في أنحاء الشرق الأوسط لإصدار تشكيلات جديدة وتصميمات خاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تتمتع بالأناقة، والفخامة والاحتشام، وكذلك توجد الموديلات الرومانسية، والكلاسيكية أيضا، مما سيجعله شهرا عامرا بالأزياء.أطلق الموقع الإلكتروني العالمي "شي إن" المتخصص في الأزياء مجموعة جديدة رمضانية 2021 مستوحاة من أزياء المرأة الشرق أوسطية العصرية، هذه المجموعة تمثل الأناقة دون عناء من خلال موديلات محتشمة وأنثوية، تتميز بموديلات "روبات" فضفاضة وأكمام الفراشة، وياقات الدانتيل، وزينات الكشكش و"الفيونكات" الملفتة للأنظار والجذابة.وتزين المجموعة بالتطريز والخرز والترتر؛ والقفطان، و"التونيكات"، والتنانير الطويلة، حيث صُممت المجموعة لتكون تشكيلة ملابس رائعة للتجمعات الرمضانية مع العائلة والأصدقاء.و تتميز الفساتين الطويلة بالألوان الرومانسية كالبنفسجي والأزرق، وكذلك توجد الطبعات والرسومات على الأقمشة التي تأتي في ألوان الباستيل الرائعة، بالإضافة إلى والقمصان والفساتين بمطبوعات الأزهار.تتميز هذه القطع هذه بأنها مصنوعة من الحرير والدانتيل مع أشكال متعددة من التطريز الجميل، حيث ستوفر الفخامة والأناقة والراحة، والكلاسيكية، التي تنعم بها في أجواء رمضان، خاصة مع وجود درجات ألوان قوية مثل الأزرق الطاووسي، والأحمر الوردي.