خالد الحلفاوي عن هنا الزاهد: عمرها ما اشتكت وبتفهم التوجيهات

نشر المخرج خالد الحلفاوي رسالة إلى الفنانة الشابة هنا الزاهد، بعد انتهاء تصوير الحكاية الأخيرة من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وجه لها الشكر من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك مع صورة جمعتهما.وكتب الحلفاوي: "الجميلة الرقيقة المريحة المجتهدة جدًا اللي بتحاول طول الوقت، اللي عمرها ما اشتكت، الذكية اللي بتفهم التوجيهات في ثانية ومش بحتاج أكمل الجملة، اللي عندها افكار احلى من اللي انا جاي اقوله اللي ضافت كتير على الشخصيات تشرفت بالشغل مع المجتهدة".المسلسل الجديد تم عرضه من خلال 8 قصص مختلفة كل قصة من 5 حلقات وحققت هنا نجاحا كبيرا في تجربتها الأولى في الدراما التليفزيونية عبر البطولة المطلقة بمشاركة عدد كبير من النجوم.