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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شيكو وهشام ماجد يقدمان «رامبو وكارميلا» على «9090» في رمضان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:13 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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انتهى "راديو 9090" من إعداد الخريطة البرامجية الجديدة لشهر رمضان المقبل، بالتعاقد خلال الأيام الماضية مع كلا من "شيكو" و"هشام ماجد" لتقديم مسلسل إذاعي جديد

المسلسل يحمل اسم "رامبو وكارميلا" إنتاج "ميديا سيتي"، وسيتم إذاعته على "الراديو 9090" في شهر رمضان، ويدور العمل في إطار كوميدي حول شخصيتي رامبو وكارميلا وهم أصدقاء يدور بينهما العديد من المواقف الكوميدية في إطار اجتماعي.

على جانب أخر، يعرض لـ"شيكو وهشام ماجد" خلال الموسم الرمضاني المقبل مسلسل "اللعبة 2" على على شاشة "إم بي سي" يشاركهما بطولته مي كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني.

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