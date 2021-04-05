بـ70 ألف جنيه.. إعلان جوائز الطلاب الفائزين في مسابقة الابتكار غدًا

يعلن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب في تمام الثالثة من عصر غد الثلاثاء ٦ أبريل، أسماء الطلاب الفائزين بجوائز مسابقة الإبتكار، والبالغ قيمة مجموع جوائزها ٧٠ ألف جنيه.يأتي ذلك في إطار فاعليات المؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس، والذي يقام تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بعنوان "جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات".ويشارك طلاب الجامعة من مختلف الكليات في المسارات الثلاث للمسابقة وهي مسابقة المسار الطبي والذي يتناول نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية، مسابقة مسار الابتكار، ومسابقة مسار العلوم التربوية والإجتماعية.ويقوم الطلاب المشاركون في كل مسار من مسارات المسابقة الثلاث، بتقديم نموذج محاكاة للدور الذي يمكن أن تقوم به كل كلية في تحول الجامعة لجامعة من جامعات الجيل الرابع.وتتكون لجنة التحكيم من مديري مكاتب مركز الإبتكار وريادة الأعمال في كل كلية ومعهد بالجامعة.ويمكن لجميع طلاب الجامعة المشاركة بالحضور والتفاعل لدعم زملائهم المتسابقين من خلال الرابط http:conferences.asu.edu.eg