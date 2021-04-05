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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مد شبكات المياه والصرف لـ 16 منطقة بمركز الشهداء بالمنوفية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:12 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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كشف مجدي رياض، رئيس مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، عن أعمال مبادرة حياة كريمة في مد شبكات الصرف الصحي والمياه داخل قرى المركز، وذلك بتوصيل الشبكات إلى 16 منطقة.

وأكد رئيس مدينة الشهداء، على أن أعمال مبادرة "حياة كريمة" بالمنوفية مستمرة في قطاع المياه والصرف الصحي، ففي قرية ساحل الجوابر تم إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بشارع رفعت راضي بطول 46 متر، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بشارع داير الناحية بطول 36 م، وشارع خميس الحفناوي بطول 20م وشارع السقاروة بطول 30 م، وفي قرية شمياطس تم إنجاز 20% من مد شبكات الصرف الصحي.

وأشار "رياض" إلى أن أعمال مبادرة "حياة كريمة" في الوحدة المحلية بزاوية البقلي، شهدت قرية بشتامي الانتهاء من تسقيط الحربة ومواسير البئر الارتوازي، وكذلك مد مواسير مياه الشرب بشارع كمال عيد بعزبة أمين بطول 65م "4 بوصة"، وفي قرية عمروس تم إنجاز 100 م من خط مياه الشرب الذي يربط بين العزبة الحمراء وعزبة عمروس " 2كم مواسير 6 بوصة"، كما استمرت أعمال المبادرة داخل قرية زاوية البقلي، التابعة لمركز الشهداء وتم مد خطوط مياه الشرب بطول 45 م بشارع بجوار مدرسة الشهيد، ومد خطوط مياه الشرب بطول 120م بشارع صلاح عفيفي مواسير" 4 بوصة".

وأوضح أنه فيما يخص قرية زاوية الناعورة استكملت حياة كريمة أعمالها، وتم إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بشارع العلف بطول 50 م، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بشارع علي الجندي بطول 30م، وفي قرية دناصور، شهدت أعمال حياة كريمة، عزل أسفل "اللبشة" المسلحة وتم تجهيز حديد "اللبشة" بحوض التهوية بمحطة المعالجة، كما تم مد خطوط المياه بشارع أحمد مبروك عبد ربه بطول 71م، وبشارع كمال عمر بطول 86 م، أما قرية دنشواي فقد تم مد خطوط المياه بشارع شريف العفيفي بطول 35 م، وبطول 35 م أيضا في شارع حافظ الحبشي.

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