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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وفاة المغني الأمريكي كويندون تارفر إثر حادث سيارة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:27 ص
المغني الأمريكي كويندون
المغني الأمريكي كويندون تارفر،
وكالات
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توفي المغني الأمريكي كويندون تارفر، عن عمر 38 عاما، إثر حادث سيارة في ولاية تكساس، وفق ما أعلنه عمه لصحيفة «ديلي بيست».

اشتهر تارفر منذ عام 1996، عقب مشاركته في كورال فيلم رائعة شكسبير «Romeo + Juliet»، الذي قام ببطولته ليوناردو دي كابريو، وطرح أغاني الفيلم في ألبوم موسيقي بيع منه حوالي 2 مليون نسخة.

ظهر كويندون تارفر في العديد من البرامج الغنائية، وفي مقابلة تليفزيونية عام 2017، قال إن مسيرته الاحترافية توقفت بعد أن تحدث عن تعرضه للإيذاء الجنسي عندما كان طفلا يشق طريقه في مجال صناعة الموسيقى، حسب موقع «pagesix».

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