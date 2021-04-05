الجيش الأمريكي يكشف سر إغلاق وحدة سرية في «جوانتانامو»

كشف الجيش الأمريكي عن سر إغلاق وحدة سرية في سجن "جوانتانامو"، أمس الأحد، مشيرًا إلى أنه كان بحاجة إلى الصيانة، بعد نقل السجناء إلى منشأة أخرى في القاعدة الأميركية في كوبا، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية.ونقل السجناء من "المعسكر 7" إلى منشأة مجاورة، حيث يحتجز معتقلون من القاعدة في إطار ما قالت القيادة الجنوبية في الجيش الأميركي، في بيان، إنها محاولة "لزيادة الكفاءة والفاعلية التشغيلية" للقاعدة.ولم تذكر القيادة الجنوبية، ومقرها ميامي والتي تشرف على مركز الاحتجاز في الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة كوبا، عدد السجناء الذين تم نقلهم.. لكن مسئولين ذكروا في وقت سابق أن هناك نحو 14 رجلًا محتجزون في "المعسكر 7،" ويوجد في المجمل 40 سجينًا في جوانتانامو.وقالت القيادة الجنوبية إن سجناء "المعسكر 7" نقلوا إلى "المعسكر 5" بأمان ودون حوادث، لكنها لم تذكر توقيت عملية النقل.ويقع "المعسكر 5"، الذي كان فارغًا إلى حد كبير، بجوار "المعسكر 6"، حيث يحتجز باقي المعتقلين في جوانتانامو.وافتتح "المعسكر 7" في ديسمبر 2006 للسجناء الذين احتجزوا سابقًا في شبكة السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. إيه)، والتي يشار إليها غالبًا باسم "المواقع السوداء"، حيث تعرضوا لأساليب استجواب وحشية.وأدار "المعسكر 7" الجيش بموجب اتفاق مع الـ"سي. آي. إيه"، وقالت القيادة الجنوبية إن الـ"سي. آي. إيه" شاركت في عملية النقل.ورفض الجيش منذ فترة طويلة الاعتراف حتى بموقع "المعسكر 7" في قاعدة جوانتانامو، ولم يسمح للصحفيين مطلقًا بزيارة المنشأة من الداخل.