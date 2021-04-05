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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: إغلاق 12 منشأة سياحية خالفت إجراءات كورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى في الأردن، 12 منشأة سياحية بين مطعم وفندق، وذلك لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنها حررت مخالفات وإنذارات لـ39 منشأة، إضافة لمخالفة أربعة أشخاص خلال شهر مارس الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن لجان الكشف على المنشآت السياحية كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الشهر الماضي، حيث جرى تنفيذ 1991 جولة تفتيشية شملت جميع محافظات المملكة، مؤكدة أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، وبالدليل الإرشادي الذي عممته.

ولفتت الوزارة إلى التزام 1342 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، في حين تم تنبيه 201 منشأة أخرى، ومنع وإيقاف منشأتين عن استقبال النزلاء.

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