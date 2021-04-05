36.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، أنه جرى إعطاء 36.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 460 ألفا و855 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 4 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 15 أسبوعا.