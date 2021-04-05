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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول أولى الرحلات السياحية البولندية إلى مطار طابا في مايو

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:02 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن وصول أولى الرحلات الجوية السياحية القادمة من دولة بولندا إلى مطار طابا الدولي بمحافظة شمال سيناء في مايو المقبل.

يأتي ذلك في إطار مبادرات وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لزيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية والداخلية الوافدة إلى المدن المصرية خلال الفترة المقبلة رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة للدستور، أن السلطات المختصة بمطار طابا الدولي قد تلقت إخطارا من إحدى شركات الطيران الخاصة البولندية، يفيد بوصول رحلة جوية سياحية غير منتظمة إلى مدينة طابا خلال الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن السلطات المختصة بمطار طابا قد استعدت لاستقبال الرحلة السياحية والتي تعد الرحلة الجوية الأولى التي تصل إلى مطار طابا الدولي منذ فترة زمنية طويلة.

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