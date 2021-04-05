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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موعد صرف معاشات أبريل 2021.. وآخر دفعة من العلاوات الخمس

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:45 م
معاشات
معاشات
شيماء حسين
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احتل موعد صرف معاشات إبريل 2021 محرك البحث العالمي جوجل حيث حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية من قبل أصحاب المعاشات، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية لصرف معاشات المتقاعدين وفقا للشرائح المالية و موعد صرف آخر دفعة في العلاوات الخمس.

موعد صرف معاشات إبريل 2021

أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية عن صرف معاشات شهر أبريل الجاري خلال الفترة من 1 إلى 7 إبريل، وذلك وفقا للشرائح المالية التي تم وضعها كنوع من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك لمنع التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك خاصة لكبار السن الذين يعدوا من الفئات الأكثر تعرضا للإصابة لضعف مناعتهم سبب التقدم في السن خاصة إذا كانوا أصحاب أمراض مزمنة تؤثر على النشاط الحيوي للجسم حيث ينتقل الفيروس القاتل بين المواطنين عن طريق لمس الأسطح المحتوية عليه ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى باقى الأجهزة الحيوية وذلك عقب القضاء على الخلايا المناعية.

جدول صرف معاشات شهر أبريل 

يمكن لأكثر من 10.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات الصرف من 12 ألف ماكينة البنوك الآلي ATM المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية حيث تم صرف معاشات المتقاعدين أقل من ألف جنيه خلال الفترة من 1 إلى 3 إبريل وبلغ عددهم 4.5 مليون مواطن بينما يتم حاليا صرف معاشات المتقاعدين أكثر من ألف جنيه وأقل من ألفين جنيه والبالغ عددهم 4.5 مليون مواطن فيما يتم صرف الشريحة المالية الأخيرة لأصحاب المعاشات أكثر من ألفين جنيه خلال الفترة من 6 ل 7 إبريل والبالغ عددهم 1.7 مليون مواطن.

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موعد صرف آخر دفعة للعلاوات الخمس

يرغب أصحاب المعاشات معرفة موعد صرف معاشات أبريل 2021 وموعد صرف آخر دفعة في العلاوات الخمسة وفقا للاقساط الربع سنوية والتي أعلنت عنها هيئة التأمينات الاجتماعية مسبقا عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حكم المحكمة بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حيث تم السداد على دفعات تم بالفعل صرف ثلاث منها خلال شهر يوليو و سبتمبر و يناير وسيتم صرف آخر دفعة خلال شهر أبريل الحالي.

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