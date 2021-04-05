انقطاع المياه عن 4 مناطق بإدفو في أسوان

انقطعت مياه الشرب في عدة مناطق بشرق مدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، وتستمر حتى الـ4 عصرًا، نظرًا لإجراء شركة المياه أعمال الصيانة بمحطة إدفو.وشمل الانقطاع وضعف المياه مناطق «العطواني، الشيخ علي، إدفو شرق المحطة، النزل».وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينه إدفو عن انقطاع المياه عن مرشح محطة إدفو، من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً، لإجراء أعمال الصيانة فى المحطة.وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو المواطنين بالمخابز والمنشآت الحيوية اتخاذ التدابير اللازمة من تخزين المياه.