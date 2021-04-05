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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تأهيل وتبطين 1408 كيلو مترات من الترع لترشيد استهلاك المياه

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:01 ص
تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع
وائل القمحاوى
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تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير خمسة مليارات  متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل. تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1408.684 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف الذي يبلغ 7045 كيلو متر، في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

وقال المهندس محمود السعدي، المشرف على مشروعي تبطين الترع والري الحديث، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية بالمحافظات المنفذ بها المشروع.

وأشار السعدي إلى أن المشروع يستهدف تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع.
تأهيل وتبطين 1408 كيلو مترات من الترع لترشيد استهلاك المياه
تأهيل وتبطين 1408 كيلو مترات من الترع لترشيد استهلاك المياه
تأهيل وتبطين 1408 كيلو مترات من الترع لترشيد استهلاك المياه
تأهيل وتبطين 1408 كيلو مترات من الترع لترشيد استهلاك المياه

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