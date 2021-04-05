فاروق جويدة يقدم برنامج «أحلى قصائدي» على «القاهرة الكبرى» في رمضان

ينتهي الشاعر الكبير فاروق جويدة خلال أيام من تسجيل حلقات برنامجه الشعري اليومي "أحلى قصائدي" والذي يهديه لراديو القاهرة الكبرى ويذاع يوميا في رمضان.ونجح الإذاعي محمد عبدالعزيز مدير عام راديو القاهرة في إقناع جويدة بتسجيل عدد من أشهر قصائده لتذاع يوميا على خريطة برامج القاهرة الكبرى، حيث يذاع البرنامج مرتين يوميا الأولى قبل فترة الإفطار والثانية في فترة السهرة.من بين القصائد التي سجلها جويدة حتى الآن: "في عينيك عنواني، أريدك عمري، لو أننا لم نفترق، لأن الشوق معصيتي، حبيبتي تغيرنا، شيء سيبقى بيننا، بقايا، لا أنت أنت ولا الزمان هو الزمان".ويقول عبدالعزيز أنه يحاول أن يقدم وجبة برامجية متنوعة تلبي رغبات كافة المستمعين، وأنه استهدف باستقطاب صوت فاروق جويدة أن يجذب جمهوره الكبير لسماع القاهرة الكبرى إضافة إلى باقة أخرى من البرامج والخدمات التي يقدمها خلال الشهر الفضيل، علاوة على الخدمات الجماهيرية التي تميز القاهرة الكبرى كإذاعة إقليمية رائدة.