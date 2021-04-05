رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فاروق جويدة يقدم برنامج «أحلى قصائدي» على «القاهرة الكبرى» في رمضان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:01 ص
الشاعر الكبير فاروق
الشاعر الكبير فاروق جويدة
دعاء عبد المقصود
طباعة
ينتهي الشاعر الكبير فاروق جويدة خلال أيام من تسجيل حلقات برنامجه الشعري اليومي "أحلى قصائدي" والذي يهديه لراديو القاهرة الكبرى ويذاع يوميا في رمضان.

ونجح الإذاعي محمد عبدالعزيز مدير عام راديو القاهرة في إقناع جويدة بتسجيل عدد من أشهر قصائده لتذاع يوميا على خريطة برامج القاهرة الكبرى، حيث يذاع البرنامج مرتين يوميا الأولى قبل فترة الإفطار والثانية في فترة السهرة.

من بين القصائد التي سجلها جويدة حتى الآن: "في عينيك عنواني، أريدك عمري، لو أننا لم نفترق، لأن الشوق معصيتي، حبيبتي تغيرنا، شيء سيبقى بيننا، بقايا، لا أنت أنت ولا الزمان هو الزمان".

ويقول عبدالعزيز أنه يحاول أن يقدم وجبة برامجية متنوعة تلبي رغبات كافة المستمعين، وأنه استهدف باستقطاب صوت فاروق جويدة أن يجذب جمهوره الكبير لسماع القاهرة الكبرى إضافة إلى باقة أخرى من البرامج والخدمات التي يقدمها خلال الشهر الفضيل، علاوة على الخدمات الجماهيرية التي تميز القاهرة الكبرى كإذاعة إقليمية رائدة.

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

الخيام مساكنهم والرعي أبرز أعمالهم.. حياة العرب الرحالة في مصر

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مقتل 20 شخصًا في غرق عبارة ببنجلاديش

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

اليابان تتسلم شحنة من لقاح «فايزر-بيونتك» لبدء تطعيم كبار السن

مورينيو: افتقدنا بعض المدافعين خلال تعادلنا مع نيوكاسل

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب